علاقمند به تعامل تجاری با شرکت های دانش بنیان روسیه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست تعاملی شرکت‌های دانش بنیان ایران و روسیه افزود: ایران هشت سال درگیر و مصیبت‌هایی زیادی از جنگ کشور عراق کشیده و شرایط کنونی کشور روسیه با اوکراین را در شرایط کنونی درک می‌کند.

وی افزود؛ شاید به دلیل ملاحظات بین المللی دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله دانش بنیان‌ها و فناور گفت وگو کنیم و امروز فرصت مغتنمی به وجود آمد تا دو کشور در عرصه‌های مهم سیاسی اقتصادی فرهنگی و علمی گفتگو کنند و به میدان عمل بیاورند.

استاندار مازندران با بیان اینکه یکی از محورهایی در کریدور شمال و جنوب در جایگاه ممتازی برای توسعه روابط با روسیه برخوردار است و با حضور این گروه در تعامل با شرکت‌های دانش بنیان مازندران، این گفتمان را به حوزه‌های عملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی گردشگری ختم شود.

حسینی پور گفت: اقتصاد جهان در چند وقت اخیر رنگ و بوی جدیدی گرفته و ماندن در این بخش باید به روز بود و در این اقتصاد جدید که آن را به عنوان اقتصاد دانش بنیان می‌شناسیم امروز نوآوری مبتنی بر فناوری بر میدان رقابت تبدیل شده و نقش آفرینی دارد.

وی افزود: در ایران توسعه اقتصاد دانش بنیان از منظر همسویی با اقتصاد مقاومتی در مقابله با سیاست‌های دوگانه تحریمی است و روسیه هم اخیراً از سوی آمریکا و اروپا تحریم شده و تحولاتی که امروز در جهان اتفاق افتاده، اقتصاد مقاومتی را در رأس سیاست‌های کشور ما قرار داده است.

استاندار مازندران گفت: اقتصاد دانش بنیان توسط جوانان تلاشگر ایرانی در این سال‌ها روند رو به رشد و توسعه داشته و این نشست و نشست‌های بعدی، اعزام شرکت‌های دانش بنیان مازندران به روسیه می‌تواند به بالندگی توسعه و تعاملات دو کشور ایران و روسیه کمک کند.

حسینی پور گفت: این نشست فرصت مهمی برای شرکت‌های دانش بنیان مازندران شده که به کانون دانش بنیان منطقه تبدیل شود و شهرستان آمل یکی از شهرهای صنعتی مازندران است که دارای قابلیت‌های دانش بنیان در سطح ملی مطرح و مربوط به شهرستان آمل است.

استاندار مازندران، با اشاره به اینکه روسیه از کشورهای پیشرو و پیشرفته در حوزه دانش بنیان است، گفت: تعامل دو کشور در حوزه دانش بنیان‌ها و شرکت‌های فناور می‌تواند به قطب بزرگ تجاری اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: این اراده از سوی مازندران قوی است و حمایت‌های دولتی برای توسعه این بخش از اولویت‌های ما است.

حسینی پور گفت: دولت به عنوان تسهیل کننده شرکت‌های دانش بنیان است و شرایط را برای حضور فعالان و علاقمندان این بخش‌ها فراهم می‌کند تا بخشی از چالش بیکاری کشور برطرف و علم به تولید ثروت شود.

استاندار مازندران گفت: هر میزان سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی شرکت‌های روسی در استان انجام شود، دولت و به تبع آن استانداری مازندران آن را ضمانت خواهند کرد.

حسینی پور گفت: با تمام وجود از همه شرکت‌های مازندران در این نشست تجاری با هیأت روسی به هر جمع بندی که برسند حمایت خودم را اعلام می‌کنم.

وی افزود: به همین منظور در آینده‌ای نزدیک با هیأت بزرگی به روسیه سفر خواهیم کرد تا همکاری شرکت‌های دانش بنیان دو طرف را جشن بگیریم.

نشست همکاری‌های شرکت‌های دانش بنیان ایران و روسیه در راستای افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه در چشم انداز دو کشور به میزبانی شهرستان آمل در حال برگزاری این گروه با ۲۱ شرکت دانش بنیان فناور به سرپرستی تاتیانا بالانووآ مدیرکل اتحادیه همکاری‌های بین الملل و نماینده کشور روسیه در این نشست حضور دارند. در این نشست همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، شرکت‌های دانش بنیان و فناور مازندران به مدیریت سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران حضور دارند.