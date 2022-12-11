به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی با اشاره به شناسایی ۵ موضوع اولویت دارد در محله‌های حاشیه نشین اظهار کرد: اعتیاد، وضعیت نامطلوب کالبدی محله‌ها، فقر، طلاق و جمع آوری پسماند عنوان کرد.

وی از اختصاص ۱۸۰ میلیارد برای تجهیز گرم خانه‌های شهرداری‌های استان با هدف کمک به افراد بی‌سرپناه به ویژه در ایام سرد سال خبر داد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: متأسفانه مشاهده شده با وجود سرمای هوا افراد بی سرپناه زیر پل و مکان‌های نامطلوب به سر می‌برند که می‌طلبد شهرداری‌ها و اداره کل بهزیستی در خصوص شیوه جمع آوری و اسکان این افراد در گرمخانه راهکار ارائه کنند.

پوشش ۷۷۸۲ خانوار حاشیه نشین توسط کمیته امداد مرکزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی هم گفت: در نقاط حاشیه نشین استان مرکزی هفت هزار و ۷۸۲ خانوار با جمعیت بیش از ۱۳ هزار ۳۰۰ نفر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند که بیشتر آنها از روستا به این نقاط مهاجرت کرده‌اند.

مجید مؤمنی افزود: ساخت سه هزار واحد مسکونی در سفر ریاست جمهوری برای استان مصوب شد که ۲ هزار واحد در مناطق حاشیه در نظر گرفته شده است.