اشتغال نیروهای بومی دشتستان در صنایع شهرستان محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح یکشنبه در نشست با مردم روستای راهدار اظهار داشت: رفع مشکلات مردم را به صورت جدی دنیال می‌کنیم و تا دستیابی به نتیجه مطلوب پیگیر این مسائل خواهیم بود.

وی بیان کرد: بنده در مدت ۶ حضورم در دشتستان با وجود گستردگی کار و تعدد روستا در شهرستان، سه بار در روستای راهدار حضور یافته و مشکلات مردم را به صورت جدی پیگیری کرده‌ام.

بنافی ادامه داد: کم کاری‌هایی در خصوص تعهدات اجتماعی شرکت سیمان دشتستان وجود داشته و با پیگیری‌های انجام شده در پی جبران آن از طرف شرکت سیمان هستیم.

فرماندار دشتستان اضافه کرد: در کنار فراهم کردن زیرساخت و حمایت از اشتغال نوین روستایی با تمام توان در تلاشیم اشتغال نیروهای بومی خصوصاً جوانان روستای راهدار، در شرکت سیمان دشتستان محقق شود.

وی همچنین رفع نقطه حادثه خیز ورودی روستای راهدار را از اقدامات دولت برای حفظ جان اهالی این روستا دانست و خاطرنشان کرد: نصب روشنایی برای تقاطع اصلی راهدار از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

بنافی تاکید کرد: از برنامه‌های دولت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساخت‌ها هست که این مهم جز با همکاری و همدلی مردم امکان پذیر نیست.