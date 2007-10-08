تلفن همراه سلامت وارد بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتور NTT DoCoMo تلفن همراهی با عنوان Fitness Phone را عرضه کرده که مجهز به حسگرهای پیشرفته ای برای ثبت پارامترهای مفید به منظور تشخیص وضعیت سلامت کاربر است.

این تلفن همراه توانایی ثبت و اندازه گیری مصرف کالری، تپش قلب و تعداد قدم هایی که کاربر در طول روز برمی دارد را دارد.

براساس گزارش کاتاوب، این دستگاه برای کسانی که کمتر وقت رسیدگی به وضعیت جسمانی خود و معاینات متناوب و منظم را دارند، ابزاری مفید بشمار می رود.

تلفن همراه Fitness Phone در مرحله اول عرضه تجاری تنها در ژاپن ارائه می شود.