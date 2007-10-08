اعضای تیم کشتی کردستان جهت شرکت در مسابقات بین المللی اوکراین مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج ظهر امروز و در پایان مسابقات انتخابی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان استان کردستان نفرات برتر شناسایی شدند که در قالب تیم منتخب و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی اوکراین شرکت خواهند کرد.

این دوره از مسابقات با حضور 110 ورزشکار از سراسر استان و به مدت دو روز در ورزشگاه آزادی سنندج برگزار شد. در پایان مسابقات و رده سنی نوجوانان در وزن 54 کیلوگرم شیرکو فروتن، 58کیلوگرم رضا رجبی، 69 کیلوگرم علی سلامتیان به عنوان های برتر دست یافتند.

همچنین ساسان فرامرزی و سیروان شکرالله نژاد به ترتیب در اوزان 85 و 100 کیلوگرم به مقام های اول نایل آمدند.

همچنین در پایان مسابقات رده جوانان نیز مقام اول اوزان 55، 60 و 66 کیلوگرم به ترتیب به آقایان ساسان شهبازپور، رضا جنتی و سعید صالحی رسید.

در وزن 84 کیلوگرم پیمان صادقی، 96 کیلوگرم حمید احمدی و 120 کیلوگرم نیز مسعود خسروی مقام اول این اوزان را از آن خود کردند.

در رده تیمی هم تیم های سنندج، قروه و کامیاران مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.