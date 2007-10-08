نشست ویژه کابینه برای مقابله با پ.ک.ک/ کشته شدن 13 نظامی ترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، دفتر نخست وزیری ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وزیران دولت این کشور بعداز ظهر امروز نشستی فوق العاده را برگزار می کنند.

بر اساس این بیانیه، نشست امروز با هدف بررسی راه های ممکن برای افزایش اقدامات ارتش ترکیه بر ضد پ.ک.ک برگزار می شود.

در این بیانیه آمده است : آنکارا اقدامات تروریستی پ.ک.ک را به شدیدترین نحو ممکن پاسخ می گوید.

لازم به ذکر است در جریان اقدامات تروریستی پ.ک.ک در مناطق مختلف ترکیه، فقط طی امروز و روز گذشته در مجموع 13 نفر از نظامیان ترکیه کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

در جریان درگیری نیروهای امنیتی ترکیه با نیروهای پ.ک.ک در نزدیکی مرز این کشور با عراق 13 نفر از نظامیان ترک کشته شدند و امروز نیز در جریان انفجار یک مین در "دیاربکر" ترکیه، یک نظامی ترک کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که در هفته گذشته نیز 12 نفر از شهروندان غیر نظامی ترک در جرایان عملیاتهای پ.ک.ک در این کشور کشته شده بودند.

به گزارش س.ان.ان، عملیاتهای امروز و روز گذشته،سبب افزایش فشارها بر دولت این کشور برای گرفتن تصمیم جدی درباره تحرکات پ.ک.ک و دادن پاسخ مناسب به این گروه تروریستی شده است.

به گفته مقامهای ترک، هم اکنون سه هزار و 500 نفر از جنگجویان پ.ک.ک در کوهستانهای شمال عراق زندگی می کنند که با استفاده از تاکتیک "ضربه و فرار" به داخل ترکیه آمده و پس از انجام عملیاتهای تروریستی خود، مجددا به عراق باز می گردند.

مقامهای ترک معتقدند که آمریکا در امر تجهیز این شورشیان جدایی طلب دخالت دارد، اما کاخ سفید همواره این مسئله را تکذیب کرده است.