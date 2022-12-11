شهید آیت الله دستغیب راسخ ترین مدافع ولایت فقیه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان با اشاره به اقدام تروریستی منافقین در سال ۶۰ گفت: ۲۵ مهر ۱۳۶۰، مصادف با روز عید سعید غدیر خم، سازمان مجاهدین خلق با منفجر کردن یک اتوبوس حامل مردم عادی در شیراز موجب شهادت ۲ کودک و مجروحیت ۱۵ تن شد.

وی ادامه داد: همچنین در ۲۰ آذر سال ۱۳۶۰، آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب، امام جمعه فقید شیراز با ۱۲ تن از همراهانش در هنگام رفتن به نماز جمعه توسط منافقین ترور و به شهادت رسیدند.

قانعی با اشاره به ویژگی‌های شهید آیت‌الله دستغیب تأکید کرد: آن شهید بزرگوار در دوران نهضت اسلامی، بسیار فعال بود و در مبارزات مردم شیراز با رژیم پهلوی نقش ویژه داشت و اطاعت از امام خمینی (ره) را اطاعت از خداوند سبحان و سرپیچی از فرمان ایشان را نافرمانی از امر خدای متعال می‌دانست و از آغاز نهضت اسلامی تا پایان عمر همواره پشت سر ایشان حرکت می‌کرد و سخت‌ترین و راسخ‌ترین مدافع ولایت فقیه بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به حادثه بمب‌گذاری کانون فرهنگی «رهپویان وصال» شیراز هم اشاره کرد و گفت: در این حادثه که ۲۴ فروردین ۱۳۸۷، رخ داد ۱۴ نفر از مرد و کودک و زن را به شهادت رساند.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ روز قبل هم در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) شاهد اقدام تروریستی و شهادت ۱۳ تن و مجروح شدن عده‌ای بودیم و دشمنان، حرمت این حرم را پاس نداشتند و دست به چنین اقدامی زدند.

قانعی با اشاره به جایگاه حرم مطهر شاهچراغ اظهار کرد: حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) در جنبش مشروطه‌خواهی، محلی برای تحصن مردم بود و همچنین در دوران رضاخان و تجاوز قوای متفقین به ایران و ایام نهضت ملی نفت نیز ملجأ مردم بود و در ایام انقلاب نیز این مکان مقدس، نقطه شروع اغلب تظاهرات، محل تحصن علما و مردم و مکانی برای روشنگری و افشای جنایت‌های رژیم پهلوی بود.

وی در ادامه به منویات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اشاره و بیان کرد: هر یک از حوادثی که نام بردیم، نقطه درخشان تاریخی هستند که نشان از ایستادگی مردم شیراز و استان فارس در مقابل دشمنان دارد.

قانعی ضمن گرامیداشت مجدد شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تأکید کرد: قطعاً حادثه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در تاریخ کشور ماندگار می‌شود که نشانه زنده بودن ملت و مایه افتخار و سربلندی است.