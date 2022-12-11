روسیه به دنبال افزایش همکاری در حوزه دانش بنیان با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، تاتیانا بالابانف ظهر یکشنبه در نشست همکاری‌های شرکت‌های دانش بنیان ایران و روسیه در شهرستان آمل گفت: در چند وقت گذشته شرکت‌های دانش بنیان زیادی از سوی روسیه در حوزه ساخت و ساز، پزشکی، ذغال سنگ برای توسعه و افزایش همکاری‌ها در مازندران شروع کردند.

وی با بیان اینکه به دنبال راه اندازی دفتر اتحادیه ذغال سنگ در مازندران هستیم، تصریح کرد: مازندران به عنوان یکی از کریدورهای اصلی شمال به جنوب ایران که به آب‌های بین المللی راه دارد، بهترین اقدام برای افزایش همکاری‌های دوجانبه است.

مدیرکل اتحادیه همکاری‌های بین الملل و نماینده کشور روسیه، ادامه داد: این اتحادیه در تصمیم بلند مدت خود به دنبال افزایش سطح همکاری‌های خود با ایران به خصوص مازندران است.

بالابانف ابراز امیدواری کرد: با سفر هیأت مازندرانی در چند ماه آینده، تعاملات دوجانبه وارد مراحل جدید و رو به جلوتری پیش برود.

نشست همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، روز یکشنبه با سفر یک هیأت ۲۱ نفر اقتصادی از روسیه به شهرستان آمل انجام و با حضور استاندار مازندران و شرکت‌های دانش بنیان و فناور این استان برگزار شد.