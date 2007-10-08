نویسندگان کاتالان نمایشگاه کتاب فرانکفورت را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با انتخاب کاتالونی ها به عنوان مهمان افتخاری این نمایشگاه جار و جنجال های ملی و ادبی در اسپانیا بالا گرفته و نویسندگان مطرح اهل این ایالت، خواستار عرضه آثار خود به زبان و هویت قومی خویش شده اند.

فشارهای ناسیونالیستی و کشمکش بر سر هویت کاتالانی در این کشور باعث شده تا نویسندگانی که اصالت کاتالانی دارند بار دیگر بر ملیت خاص خود تاکید بورزند. آنها که درصدند خود را با همین اصلیت در دنیا مطرح کنند، اعلام کرده اند که نویسندگان کاتالانی حق حضور در این نمایشگاه را ندارند.

خاویر سرکاس نویسنده رمان "سربازان سلامیس"، ادواردو مندوزا نویسنده "سال طوفانی"، آلبرت سانچز پیلو و... از جمله افرادی هستند که این نمایشگاه را تحریم کرده اند.

این نویسندگان معتقدند که ایالت کاتالان با 13 میلیون جمعیت دارای زبان و هویت خاص خود بوده و هیچ ارتباطی با ملیت اسپانیایی ندارد.