۲۳ یادمان شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هاشمی مهر بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گچساران افزود: برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم لازم است همه ادارات، نهادها و دستگاهها پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه شهدا برگردن همه مردم حق دارند، گفت: استان ما سابقه ارزشمندی در دوران دفاع مقدس دارد و یادمانهای بیشتر باید در سطح استان جانمایی شوند.
هاشمی مهر با بیان اینکه برای حفظ و اقتدار جمهوری اسلامی سه مؤلفه وجود دارد، گفت: اتحاد مردم، اطاعت از رهبری و بصیرت و آگاهی مردم این سه مؤلفه هستند.
وی افزود: دشمن در طول ۴۳ سال گذشته انواع تحریمها و فتنهها را بر علیه کشور به کار برده و اکنون در یک جنگ ترکیبی هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی و امنیتی و هم در عرصه میدانی، خسارتهایی بر کشورمان تحمیل کرد، اما بیداری و هوشیاری مردم در مقابل هجمههای دشمن، کارساز بوده است.
هاشمی مهر با بیان اینکه امنیت کشور، یک امنیت مردم پایه است، اظهار داشت: اگر حمایت، در صحنه بودن و پشتیبانی مردم از نظام و ولایت نبود، قطعاً با این همه دشمنیها، چیزی از انقلاب باقی نمانده بود، اما با وجود همه نگرانیهایی که مردم نسبت به عملکرد برخی مسئولان داشته اند و مشکلات معیشتی و اقتصادی که بر بخش زیادی از زندگی مردم نمایان بود، وقتی پای ارزشهای نظام و انقلاب به میان آمد، مردم حمایت کردند.
وی افزود: امروز در عرصهای قرار داریم که باید احساس مسئولیت کنیم و قدردان مردم باشیم چرا که این مملکت از آن مردم است و ما هم خدمتگذار مردم هستیم و باید مردم را داشته باشیم و در شادیهایشان شاد باشیم و در غمهایشان نیز غمگین باشیم تا در مقابل این همه دشمن که ما را احاطه کرده، ایستادگی و مقاومت کنیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این میزها، صندلیها و مقامهای که داریم به واسطه همین مردم است، کسانی که با جانفشانی و حماسه سازی از این انقلاب دفاع کردند و خونها هم تقدیم انقلاب کردند.
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