شركت واحد اتوبوسراني ، بليط رايگان توزيع مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس هاشمي ، معاون امور مناطق شهرداري و سرپرست شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با اعلام اين خبر اظهار كرد : بليط هاي رايگان در دهها هزار قطعه از طريق آموزش و پرورش ، دانشگاه ها ، كميته امداد امام خميني ( ره ) ، بسيج ، مركز رسيدگي به امور مساجد ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، بنياد شهيد ، سازمان امور جانبازان ، سازمان تبليغات اسلامي ، اداره كل تامين اجتماعي ، استانداري ، فرمانداري هاي تهران ، ري و شميرانات و شهرداري هاي مناطق 21 گانه تهران بين كاركنان ادارات و ارگان ها توزيع مي شود.