نهمین جشنواره الگوی تدریس برتر در مازندران برگزار می شود

اسکندر عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره به منظور خلاقیت و نوآوری در ارائه روش های تدریس و مشارکت فعال دبیران در جشنواره الگوهای تدریس و شناخت استعداد ها و چالش ها به منظور بهبود روش های یاددهی، یادگیری و فرصتی برای ارائه و ظهور استعدادها و نوآوری های موفقیت آمیز در زمینه مهارت های تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: نهمین جشنواره الگوی تدریس برتر در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و نفرات برتر در هر مرحله به مرحله بعدی راه خواهند یافت.

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: آشنایی بیشتر دبیران با شیوه های مناسب و بدیع تدریس، شناخت و بکارگیری وسائل و رسانه های آموزشی در تدریس، اصلاح روش های تدریس از طریق ارائه الگوهای مناسب و ترغیب و تشویق معلمان برای کسب ویژگی های لازم به منظور ایفای نقش معلمی از اهداف این طرح است .

وی در ادامه یادآور شد: دبیران آموزشی شهرستان ها و مناطق می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه شرکت در جشنواره به واحد کارشناسی تکنولوژی گروه های آموزش متوسطه آن شهرستان مراجعه نمایند.