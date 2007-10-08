حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، توضیح داد: یکی از کشورهای مهم و دوست جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه سوریه است که در همه ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رابطه حسنه با ما داشته است.

وی افزود: سوریه از دوره حکومت مرحوم حافظ اسد تا اکنون که بشاراسد ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد به عنوان کشوری دوست و متحد با ایران مطرح بوده و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با انتخاب فردی شایسته برای نمایندگی ایران در آن کشور، حق دوستی را ادا نمایند.

شهیدی ادامه داد: افرادی که از زمان پیروزی ا نقلاب اسلامی تاکنون به عنوان سفیر در سوریه تعیین شده اند، اشخاصی شناخته شده و با سابق مدیریت حتی در سطح معاونان وزارت امور خارجه بوده اند و وزارت امور خارجه اکنون نیز تلاش می کند فردی را با این ویژگی ها انتخاب نماید که بهترین گزینه حجت الاسلام موسوی است.

وی تصریح کرد: حجت الاسلام موسوی از نیروهای خوب و متعهد وزارت امور خارجه است که با مسائل سیاسی آشنایی کامل و بر زبان عربی تسلط دارد و مدتی عضویت درهیئت رئیسه مجلس هفتم و نمایندگی ملت را تجربه کرده و اکنون نیز در مقام معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری مشغول خدمت است و شایستگی دارد به عنوان نماینده کشورمان در سوریه حضور یابند.

معاون پارلمانی و کنسولی امور ایرانیان وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه وزارتخانه متبوعش مراحل قانونی سفارت حجت الاسلام موسوی در سوریه را طی و این مسئله را نهایی کرده است درعین حال متذکر شد: مسئولان دستگاه دیپلماسی درتلاش هستند موافقت رئیس جمهوربا جدایی معاون خود از مسئولیت فعلی را جلب نمایند.

شهیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که دکتر محمود احمدی نژاد با جدایی حجت الاسلام موسوی از معاونت حقوقی و پارلمانی دولت موافقت کند و او به زودی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران عازم سوریه شود.