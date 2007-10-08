هشتمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی دبیر هشتمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر گفت : این سمینار با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، انجمن پلیمر و مدرسه پلی تکنیک مونترال کانادا برگزار می شود و حدود 20 کشور از جمله اوکراین، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، عراق، پاکستان، هند، مالزی، اسپانیا، نروژ، فرانسه و کانادا در این سمینار شرکت می کنند.

وی محورهای سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی را محورهایی 18 گانه عنوان کرد و افزود : نانوکامپوزیت های پلیمری، چسب - رنگ و پوشش، پلیمرهای زیست سازگار و کاربرد پلیمرها در پزشکی، تخریب و پایداری پلیمرها، جنبه های اقتصادی پلیمر در ایران و جهان، خصوصیات مهندسی پلیمرها، فیلم های پلیمری، مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای پلیمری، خصوصیات فیزیکی و شیمی پلیمرها از جمله محورهای برگزاری این سمینار است.

وی مخلوط آلیاژهای پلیمری، بازیافت پلیمرها، پلیمر و محیط زیست، رئولوژی پلیمر و فرآیندهای شکل دهی پلیمرها، لاستیک و ترموپلاستیک ها و تعیین خصوصیات پلیمرها را از دیگر محورهای برگزاری این سمینار خواند.