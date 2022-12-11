آثار پژوهشگران از ۱۶ کشور به همایش بین المللی خلیج فارس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آذری عصر یکشنبه در نشست اطلاع رسانی همایش نفت، گاز و پتروشیمی با خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این همایش به صورت ملی ۱۲ و به صورت بین المللی هشت سال سابقه دارد.

دبیر علمی چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس افزود: ۱۹۹ مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس رسید که هر یک از سوی ۲ داور ارزیابی و ۷۸ درصد آنها پذیرش شد.

وی گفت: ۱۵۶ مقاله علمی از پژوهشگران داخلی و خارجی در دبیرخانه این همایش پذیرش شد که نسبت به دوره‌های پیش افزایش خوبی داشته است.

آذری بیان کرد: در همایش ۲ سالانه ۲۰۲۰ نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس حدود ۱۲۰ مقاله پذیرش شده بود که افزایش شمار مقاله‌های ارسالی و پذیرش شده به دبیرخانه نشان دهنده شناخته شدن این همایش علمی به میزبانی دانشگاه خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه کمیته علمی این همایش متشکل از تیمی ۱۰۲ نفره است گفت: علاوه بر استادان داخلی اعضایی از کشورهای قطر، امارات، فنلاند، غنا و مکزیک نیز در این کمیته عضویت دارند.

دبیر علمی چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس اضافه کرد: مجوزهای لازم برای انتشار مقاله‌های پذیرش شده در این همایش در ISE، سویلیکا و مجله علمی و پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس اخذ شده است.

وی اظهار کرد: پژوهش‌های ارائه شده در این رویداد علمی با حرکت در مرزهای علم مانند تکه‌ای از پازل هستند که نیاز علمی صنایع و محیط پیرامون برای رفع چالش‌ها را فراهم می‌کنند.

سخنرانی ۱۵ سخنران کلیدی

آذری با بیان اینکه پژوهشگرانی از ۱۶ کشور مختلف به صورت حضوری و مجازی در این همایش بین المللی شرکت کرده‌اند گفت: ۱۵ سخنران کلیدی از داخل و خارج کشور در حوزه‌های انرژی، محیط زیست، نفت و گاز به ایراد سخنرانی می‌پردازند که سخنرانانی از روسیه، لیبی و قطر به صورت حضوری مطالب خود را ارائه می‌کنند.

دبیر علمی چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس گفت: تکنیک برگزاری همایش در این دوره برگزاری پنل‌های تخصصی و مساله محور برای پاسخگویی به نیازهای صنایع پیرامون است.

آذری عنوان کرد: علاوه بر این در هفته منتهی به برپایی همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۳ کارگاه تخصصی و آموزشی به صورت حضوری و مجازی تدارک دیده شده و برپایی نمایشگاهی در این حوزه از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد علمی است.

دبیر علمی چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در ۲ قسمت برگزار می‌شود با حضور شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس، حامیان صنعتی کنفرانس و دانشگاه‌های استان بوشهر به میزبانی دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.

آذری تصریح کرد: قراردادهای پژوهشی دانشگاه خلیج فارس در یک دهه گذشته روند صعودی داشته و یکی از دستاوردهای برگزاری کنفرانس‌های علمی شناخته شدن ظرفیت‌های دانشگاه است.