به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بهمناسبت هفته استانی پژوهش و فناوری، با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، رئیس دانشگاه لرستان و جمعی از متخصصان و دانشجویان باستانشناسی، نشست تخصصی باستانشناسی دانشگاه لرستان برگزار شد.
علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، اظهار داشت: هر ورق میراث فرهنگی و باستانشناسی را اگر نگاه کنیم، معرفت کردگار است.
لزوم انجام پژوهشها و تحقیقات باستان شناسی در مورد «فلک الافلاک»
وی، میراث فرهنگی و باستانشناسی را فقط منحصر به دانستن و شناخت ندانست؛ بلکه روی این موضوع، تکیه کرد که شناخت و دانستن گذشته و تاریخ، باید همراه با «تفکر» باشد.
رئیس دانشگاه لرستان، تفکر درباره گذشته را به این خاطر مهم دانست که باعث شود انسان، بتواند با اجتناب از بدیهای گذشته و تقویت نیکیها، زمانه حال و آینده را بسازد.
نظری، کتاب الهی قرآن کریم را سرشار از عبرتها و نشانههای تاریخی دانست که پیوسته، انسان را به تفکر، ترغیب میکند.
وی به دانشجویان توصیه کرد: بر اساس تفکر درباره رویدادهای گذشته و تلاش برای ساختن حال و آینده، به رشتههایی همچون باستانشناسی و تاریخ، نگاه کنند تا شهر پاک و تمدننوین اسلامی شکل گیرد.
رئیس دانشگاه لرستان، با استناد به آموزههای قرآن کریم، شهر پاک را شهری دانست که انسانها در آن، بر معیار تعالیم قرآنی و دینی و فضائل اخلاقی، زیست و زندگی میکنند.
نظری، در بخش دیگری از سخنان خود، دو رویکرد نسبت به میراث فرهنگی، تاریخ و باستانشناسی را تشریح کرد و گفت: تلاش برای کشف چیستی رویدادها و حوادث گذشته که نوعی نگاه مادی است و دیگری، رویکردی است که کوشش میکند از میراث فرهنگی و تاریخ برای ساخت حال و آینده، استفاده کند.
وی، گفت: پیام یک قلعه تاریخی، میتواند برای ما، پیام مقاومت و پایداری در برابر دشمنان باشد و اینجاست که از میراث فرهنگی، برای ساخت حال و آینده، بایستی بهره جست.
رئیس دانشگاه لرستان، به قلعه تاریخی «فلکالافلاک» خرمآباد اشاره کرد و گفت: برای شناخت این قلعه، میتوان پژوهشها و تحقیقات مختلف را در زمینههای گوناگون از باستانشناسی تا قوانین فیزیک و ریاضی، انجام داد.
وی، ضرورت بهرهگیری از ابزارهای مدرن همچون هوش مصنوعی در میراث فرهنگی و باستانشناسی را گوشزد کرد.
باستانشناس باید بتواند تولید محتوا کند
عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان نیز در این نشست گفت: مهمترین دغدغه دانشجویان باستانشناسی این است که بعد از دانشآموختگی، بازار کار به قدر کافی برای این رشته نیست!.
وی، این امید را به دانشجویان داد که اگر یک دانشجوی باستانشناسی، دانشجوی خلاقی باشد هیچگاه بعد از دانشآموختگی، بیکار نخواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، تاکید کرد: تجربیات ۲۱ ساله خود را در اختیار دانشجویان باستانشناسی دانشگاه لرستان قرار خواهد داد تا از بیکاری پسا دانشآموختگی این دانشجویان، کاسته شود.
حسن پور از دانشجویان باستانشناسی خواست در دوران تحصیل دانشجویی، حداکثر تلاش و کوشش خود را در زمینه انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی بهکار گیرند.
وی، یادآور شد: باستانشناس باید بتواند تولید محتوا کند و همیشه حرف و طرح علمی برای گفتن، داشته باشد.
نظر شما