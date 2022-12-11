به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه طی نشستی با حضور مهندس دوستی استاندار هرمزگان، محسن نادری‌منش مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور، مدیرکل صمت و روسای دانشگاه‌های استان، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین استانداری هرمزگان، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به امضا رسید.

مهدی دوستی در این نشست، اظهارداشت: تشکیل صندوق‌هایی مانند صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته این نوید را می‌دهد که کشور حرکت خود را برای افزایش بهره‌وری و پیشرفت در صنایع آغاز کرده است.

وی با اشاره به اعتبارات دولت برای ایجاد اشتغال خرد در کشور، افزود: در استان هرمزگان اعتبارات خرد دولتی را به سمت تجمیع نیروگاه‌های خانگی هدایت کرده‌ایم که اتفاقات خوبی را رقم زده و می‌توانیم در این حوزه همکاری‌های مناسبی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، تاکیدکرد: بنادر هرمزگان، بنادر نسل سوم به شمار می‌آیند و مشکلات تجهیزاتی آن‌ها موجب کاهش بهره‌وری می شود و لازم است در بروزرسانی فرآیندهای بندری همکاری داشته باشیم.

دوستی با تاکید بر لزوم اصلاحات فرآیندی در ساختارها، گفت: دستاوردهای مطالعاتی و تحقیقاتی صندوق می تواند به استقرار حکمرانی هوشمند کمک کند و هرمزگان آمادگی دارد برای انجام اینگونه کارهای بزرگ پایلوت شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت ایجاد ثروت در کشور تصریح‌کرد: ضعف استان در بخش صنایع استان، این است که پایه‌های صنعتی استان بزرگ مقیاس بنا شده و متناسب با آن بنگاه‌های کوچک و متوسط و زنجیره‌های خدمات پایین دستی شکل نگرفته و ما برای جبران این نقص در اطلس سرمایه گذاری استان، تمام این خوشه‌ها و زنجیره های تکمیلی صنعتی را گنجانده ایم و مشوق هایی تعریف کرده ایم که مزیت سرمایه گذاری در استان را چندین برابر کرده است و ظرفیت حمایتی صندوق در این حوزه نیز می تواند کمک خوبی باشد.

وی ادامه‌داد: مدل توسعه در استان هرمزگان ناقص بوده و همین امر باعث شده هرمزگان علی‌رغم صنایع بزرگی که دارد یکی از استان‌های دارای بیشترین جمعیت بیکار باشد چرا که در این مدل توسعه‌ای پیاده شده در استان به ازای هر یک میلیون دلار فقط یک شغل ایجاد شده که هم اکنون این رویه با استقرار صنایع تکمیلی در حال اصلاح است.

گفتنی است مشارکت در شناخت اولویت‌های حمایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان کشور و مرتبط با حوزه نیازها و فعالیت‌های مشترک، همکاری با هدف تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور، همکاری در زمینه توسعه بنگاه‌های فعال به ویژه با موضوع گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارائه محصولات جدید، آموزش‌های تخصصی، کسب بازارهای جدید و بازارهای خارجی از طریق شرکت در نمایشگاه و همایش‌های خارجی، همکاری در زمینه انتقال فناوری، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک و تعاملات بین‌المللی، همکاری در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و صنعتی در زمینه‌های فنی، کسب استاندارها، بازاریابی و تهیه طرح‌های توجیهی و همکاری در زمینه گسترش ارتباطات بین شرکت‌ها و ایجاد شبکه و خوشه‌های صنعتی از اهم موضوعات این تفاهم نامه است.