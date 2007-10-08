شعب تجدید نظر دادگستری فارس عملکرد مناسبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور ظهر امروز در بیست و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس افزود: در مسیر ارائه خدمت به مردم باید تعارف را کنار گذاشته و به تکریم واقعی ارباب رجوع بپردازیم.

وی اظهار امیدواری کرد: در شش ماه دوم سال جاری با کوشش همکاران قضائی در حوزه رفع مشکل اطاله دادرسی برنامه های مناسبی اجرا شوند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش آمار وقوع جرایم طی یک ماه گذشته در سطح این استان خبر داد و افزود: حرمت و معنویت ماه رمضان حتی در ذهن و قلب افرادی که زمینه های مجرمانه دارند نیز رسوخ کرده و این موضوع وظیفه ها را در جهت گام برداشتن در مدار دین سنیگن تر می کند.

سیاوش پور در ادامه جلسه به بررسی بخش نامه های کمیته رفع اطاله دادرسی پرداخت.