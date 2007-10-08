حامیان رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضائی با نزدیک شدن عید فطر، پیشاپیش این عید سعید را به مردم مومن و مسلمان تبریک گفت و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مومنان روزه دار ، راهپیمایی شکوهمند روز قدس را بسیار غرور آفرین و از ابعاد مختلف قابل بررسی دانست و افزود: مردم پرشور ایران اسلامی با شرکت در این راهپیمایی عظیم ، جنایتهای رژیم غاصب اسرائیل را محکوم کردند.

وی ، این راهپیمایی را یک رفراندم جهانی و مردمی توصیف کرد که با حضور چشم گیر و قاطع مسلمانان جهان و با حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین همراه شد و پیام صریح آن اعلام عدم مشروعیت رژیم غاصب اسرائیل بود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: برخی از کشورهای غربی که حامی رژیم اشغالگر قدس هستند و در عین حال ادعای دمکراسی دارند پاسخشان به این حرکت وسیع مردمی در اقصی نقاط جهان که خواهان محکومیت رژیم صهیونیستی بودند، چیست؟

آیت الله هاشمی شاهرودی حضور پررنگ مردم ایران و جهان در راهپیمایی روز قدس را نشانه انزجار ملت مسلمان از سیاستهای غلط و زورگویانه آمریکا و اسرائیل و حامیان آنها و حمایت از مردم مظلوم و زجر کشیده فلسطین دانست.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز قدس سنت حسنه ای است که از امام راحل به یادگار ماند و انشا الله این راهپیمایی ها، فریادها و حق طلبی ها به زودی به نتیجه خواهد رسید تا شاهد رفع مظلومیت مردم فلسطین و آزادی آنها از سلطه اسرائیل جنایتکار باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد: چندین میلیون آواره فلسطینی که به خاطر سیاستهای سلطه جویان و زورگویانه اسرائیل و همپیمانانش در اردوگاهها با شرایط بسیار سخت زندگی می کنند، بتوانند به سرزمین مادری خویش باز گردند تا سرنوشت خود را با دست خویش رقم بزنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری ازسخنانش فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت را بسیار ارزشمند ، راهگشا و مهم توصیف کرد و گفت: خصوصا در باب نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی و مقوله فرهنگی ، تمام مسئولان در قوای سه گانه باید در احیای این ارزشها تلاش کنند.

آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: اصول ارزشهای اخلاقی باید در جامعه اسلامی قانونمند شود و در صورت ضرورت ، قوانینی که لازمه این قانونمندی است باید تصویب و اجرایی شود چرا که جامعه علوی باید در رابطه با همه ارزشها الگو و سرلوحه باشد.