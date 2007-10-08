حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از هنر متعالی و دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد احمد نوریان در مراسم صبح امروز گفت: "سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با دیگر نهادهای فرهنگی هنری رقابت نمی‌کند، اما نهایت همکاری و تعامل را سرلوحه فعالیت‌ها قرار می‌دهد."

وی از تقویت، هدفمندتر و تخصصی‌ شدن فعالیت‌های هنری در آینده خبر داد و افزود: "موزه موسیقی در آینده‌ای نه‌چندان دور در اختیار اهالی موسیقی قرار می‌گیرد." نوریان به هنر متعهد و متعالی اشاره کرد و گفت: "در مورد هنر نظریات متفاوتی وجود دارد، اما هنری که انسان را به تعالی برساند مد نظر این سازمان است."

وی با مهم ارزیابی کردن مقوله فرهنگ و هنر تصریح کرد: "سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی و پوستر ادیان توحیدی از برنامه‌هایی است که معاونت هنری در دوره‌های گذشته اجرا کرده و امید است در آینده این برنامه‌ها با تعهد و هنر اسلامی قویتر از دوره های گذشته برگزار شود."

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان سرلوحه فعالیت‌های هنری این سازمان را هنر دینی و متعالی عنوان کرد و گفت: "تمام فعالیت‌های هنری با رعایت اصول ارزش هنری دارند و مورد حمایت قرار می‌گیرند."

در ادامه مصطفی گودرزی، معاون هنری سازمان، در سخنانی گفت: "توقعاتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند موضعی است که در معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دنبال می‌شود و در این حیطه به ارتقا ارزش‌های دینی در هنر می‌اندیشیم."

وی یادآور شد: "جدی‌ترین مسائل در حیطه فرهنگ و هنر تهدیدهای فرهنگی است که به جهان اسلام و انقلاب اسلامی معطوف می‌‌شود. لذا در چنین سازمانی باید با داشتن طرح جامع و افقی روشن با تهدیدات مبارزه کرد. اگر بخواهیم از هنر به توحید دست ‌یابیم، نمی‌توانیم بدون برنامه‌ریزی و پژوهش به این هدف نائل شویم."

گودرزی به رویکرد معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال آتی اشاره کرد و افزود: "سال آینده سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، لذا این معاونت باید ابعاد مختلف انقلاب را در برنامه‌های هنری لحاظ کند." وی پژوهشی کردن برنامه‌ها و فعالیت تخصصی در ابعاد مختلف هنری را یکی از اصلی‌ترین رویکردها همراه با آموزش عنوان کرد.

در ادامه قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به علمی کردن فعالیت‌ هنری تاکید کرد و افزود: "بی‌تردید باید نظام هنری با علم رواج یابد و دیدگاههای سنتی باید جای خود را به دیدگاههای بدیع بسپرد."

دکتر مجید سرسنگی صاحب‌نظر خواندن افرادی که در حوزه هنر تخصص ندارند را یکی از آفات جامعه هنری اعلام کرد و افزود: "دکتر گودرزی هم در حوزه تخصصی صاحب‌نظر و هم در حوزه علمی استاد دانشگاه هستند."

در پایان احمد نوریان از زحمات محمدمهدی عسگرپور معاون سابق هنری این سازمان تقدیر کرد.