کودکان از جشنواره "کودک، نیایش و مهر" استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد در دو روز ابتدایی این جشنواره نمایشگاه عروسک های ملل، اجرای تئاتر و نمایش فیلم از جمله برنامه هایی است که مورد استقبال کودکان قرار گرفته است.

"کلاه قرمزی و پسرخاله" ساخته ایرج طهماسب، "شهر موش ها" ساخته مرضیه برومند، "گلنار" ساخته کامبوزیا پرتوی و "مریم و میتیل" ساخته فتحعلی اویسی چهار فیلم به نمایش درآمده در این جشنواره هستند. چهار انیمیشن "یکی کم است"، "بهادر" و "کوه جواهر" عبدالله علیمراد و "لی لی لی لی حوضک" وجیه الله فردمقدم به همراه دو نمایش عروسکی از ناصر آویژه، مهدی قلعه و غزاله مرادیان از جمله اجراهای روزهای گذشته بودند.

جشنواره "کودک، نیایش و مهر" به مناسبت روز جهانی کودک 14 تا 18 مهرماه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.