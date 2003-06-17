اسراييل هرگز با بازگشت آوارگان فلسطيني موافقت نخواهد كرد

به گزارش شبكه الجزيره و به نقل از راديو رژيم صهيونيستي آريل شارون در سخناني در برابر نمايندگان پارلمان (كنيست ) اسراييل اعلام كرد: تا زماني كه وي آنچه خشونت و اعمال تروريستي عليه اسراييل ناميد ، متوقف نشود تل آويو هرگز چيزي به فلسطينيان نخواهد داد .

وي گفت : ما خواستار جنگ عملي و واقعي تشكيلات خودگردان فلسطين با گروههاي مقاومت هستيم .

شارون افزود: در نشست عقبه گفتم كه آوارگان فلسطيني نه امروز و نه در آينده حق بازگشت به فلسطين را نخواهند داشت .

كنيست اسراييل در پي اظهارات شارون كه گفته بود تا زماني كه " گروههاي تندرو" در پي حملات عليه اسراييل باشند ، دستيابي به توافقنامه صلح غير ممكن است ، در جلسه اي با 57 راي مثبت در برابر 42 راي مخالف از اظهارات شارون حمايت كرد.

د راين حال به گزارش راديو اسراييل ، جان ولف فرستاده آمريكا به مناطق اشغالي عصر دوشنبه با آريل شارون ديدار كرد وي پيش از آن با سيلوان شالوم در قدس گفت وگو كرده بود.

عملكرد وسياستهاي سختگيرانه نخست وزير رژيم اسراييل بويژه بعد از نشست عقبه و شرم الشيخ و حمله تروريستي نظاميان اين رژيم براي ترور عبد العزيز الرنتيسي از رهبران برجسته جنبش حماس در حالي كه هيچ حمله اي از سوي اين جنبش عليه اسراييل صورت نگرفته بود ، نشان مي دهد كه شارون اصولا هيچ تمايلي به برقراري صلح با فلسطينيان ندارد.

مخالفت شارون با بازگشت ميليونها آواره فلسطيني و درخواست 14 تعديل در نقشه راه و پذيرش مشروط آن همگي نشانه سياستهاي عوامفريبي و وقت كشي است و نيز درخواست آتش بس موقت با گروههاي فلسطيني از سوي اريل شارون نشان مي دهد كه وي مي خواهد اسراييل را از بن بست كنوني نجات و پس از آن به سياستهاي سختگيرانه خود عليه فلسطينيان ادامه دهد .