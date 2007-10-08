۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

همایش انجمن بانوان پایتخت در مرکز آموزش های اجتماعی برگزار شد

از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ، همایش انجمن بانوان پایتخت برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 و انجمن بانوان پایتخت، همایشی ویژه بانوان با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاحیان ( وزیر پیشن اطلاعات و نماینده  فعلی مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان) حجت الاسلام و المسلمین ولایتی نژاد( مدیر روابط عمومی موسسه ی تنظم و نشر آثار امام خمینی (ره) و عادل مزاری ( معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9 ) در مرکز آموزش های اجتماعی منطقه 9 برگزار شد.

در ابتدای این مراسم عادل مزاری (معاون امور اجتماعی و فرهنگی) با اشاره به برخی ویژگی های منطقه 9 از مشارکت پررنگ ، ثمر بخش و فعالانه بانوان این منطقه در فعالیت های گوناگون اجتماعی و نیز مشارکت در برنامه های مختلف برگزار شده از سوی  شهرداری منطقه سخن گفت .

وی در ادامه به خدمات خدمتگزاران پیشین نظام اشاره کرد و به ثمر نشستن بذرهای کاشته شده در روزهای نخست انقلاب را حاصل تلاش ، همت و حمیت آنان بر شمرد.

مزاری، به نقش تاثیر گذار توجه به معنویات و تسری فرهنگ دینی در ابعاد مختلف و لایه های گوناگون زندگی اشاره کرد و از پررنگ ترین بودن روحیات معنوی و توجه به آموزه های دینی در میان بانوان سخن به میان آورد و با مصادیقی از بانوان( به عنوان تاثیرگذار ترین اعضا در مقوله فرهنگی سازی )خواست تا از رسوخ انحرافات ، کجروی ها وخرافه پرستی ها در خانواده و اجتماع ممانعت کنند.

