دیدار عزمی بشاره با سید حسن نصرالله/ توافق سعد الحریری و نبیه بری درباره ادامه مذکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "عزمی بشاره" یکی ازنمایندگان عرب مستعفی کنیست رژیم صهیونیستی با سید حسن نصرالله دیدار کرد.

دراین دیدار "عزمی بشاره" و "سید حسن نصرالله" درباره تحولات منطقه عربی به ویژه موضوع فلسطین گفتگو و رایزنی کردند.

درخبری دیگرازاین روزنامه آمده است که سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان در تماس تلفنی با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که درحال حاضر در ژنو(واقع در سوئیس) به سرمی برد، گفتگو کرد.

سعد الحریری هم صبح امروز از واشنگتن به نیویورک رفت تا با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد گفتگو کرد.

سعد الحریری دراین تماس تلفنی، نبیه بری را از جریان دیدارهای خود در آمریکا مطلع کرد و دو طرف توافق کردند تا در روزهای آتی به تماسها و مذاکرات خود ادامه دهند.