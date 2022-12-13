کمکهای مردمی به کمیته امداد زنجان ۷۲ درصد افزایش دارد

روح الله صالحی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه خدماتی که کمیته امداد به جامعه هدف خود و ایتام ارائه میکند شامل حال ۲۹ هزار خانوار تحت پوشش این سازمان میشود، اظهار کرد: ۵۷ هزار نفر نیز به صورت مستمر از کمیته امداد خدمات میگیرند و مراکز نیکوکاری ایجاد شده در طی ۴ ماه ۲۷ هزار خدمت از طریق مراکز ارائه میدهند.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای ویژهای که کمیته امداد دنبال میکند بحث ایتام یا محسنین است که در قالب طرح اکرام و ایتام محسنین پیگیری میشود، گفت: طی ۵ ماه اول سال بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین برای ۴ هزار و ۵۰۰ فرزندی که تحت حمایت حامیان هستند پرداخت شده است.
صالحی با بیان اینکه اینکه ۲۶ هزار و ۵۰۰ حامی در قالب این طرح با ما همکاری دارند، ادامه داد: کمکها ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: محور اصلی مشارکتهای مردمی کمیته امداد بر گسترش، حضور و مشارکت مردمی بنا شده و ما تلاش میکنیم امداد رسانی را مردمی کنیم و ظرفیت مردم به خوبی شناسایی و هدایت شده و در حوزه کار کمیته امداد اثرگذار شود. کمکهای صورت گرفته از طریق خیرین ۱۲۲ میلیارد بوده و امسال افزایش ۷۲ درصدی مشارکت خیرین را داشتیم که از طریق جریانسازی رسانهها و ائمه جماعت رخ داده است.
صالحی خاطرنشان کرد: حمایت دستگاههای اجرایی در این خصوص تأثیر داشته است و بخشی از کمکهای صورت گرفته از طریق ۱۷۶ مرکز نیکوکاری صورت گرفته است. ضمن اینکه از طریق مراکز نیکوکاری از محل کمکهای مردمی مبالغی جمع و توسط خود این مراکز در بخشهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما مجوز نظارت بر فعالیت این مراکز را داریم و رویکرد ما مردمی کردن فعالیتها است تا بخشی که تصدیگری است واگذار به مراکز نیکوکاری شود تا خود مردم مدیریت کنند با این نگاه ۸ هزار پرونده سالمندان تحت حمایت را برون سپاری کردیم.
صالحی افزود: اولویت اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانوادههاست که یکی از مسیرهای که تعیین شده برای توانمندی خانوادههای تحت حمایت بهرهگیری از ظرفیت بیمههای تأمین اجتماعی است که از طریق بیمه روستایی و عشایری انجام خواهد شد که سال پیش در این خصوص حدود ۱۸۴ نفر توانمند شدند و مستمری بگیر بیمه هستند و سعی در توسعه این موضوع داریم. در بخشهای مختلف تعدادی از پروندهها را برون سپاری کردهایم
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