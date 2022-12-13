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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۸:۲۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کاهش ۸ درصدی مصدومان نزاع در خراسان شمالی/ ثبت روزانه ۲۴ مصدوم

کاهش ۸ درصدی مصدومان نزاع در خراسان شمالی/ ثبت روزانه ۲۴ مصدوم

بجنورد- مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از معاینه روزانه ۲۴ نفر با ادعای مصدومیت در نزاع خبر داد و گفت: معاینه مصدومان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشته است.

مهدی نورس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان آبان ماه نزدیک به ۶ هزار نفر به دنبال ادعای مصدومیت در نزاع توسط مراکز پزشکی قانونی استان معاینه شده اند که ۶۷ درصد مرد و ۳۳ درصد زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی ادامه داد: طی این مدت روزانه بیش از ۲۴ مصدوم نزاع در استان معاینه شده اند و بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد بجنورد با سهم ۳۸ درصدی بالاترین تعداد مصدوم معاینه شده را در این مدت داشته و پس از آن به ترتیب شیروان، اسفراین، آشخانه، فاروج، جاجرم و راز قرار گرفته اند.

وی افزود: تا پایان آبان ماه معاینه مصدومین نزاع در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ درصد کاهش داشته است.

نوری گفت: هرچند شاهد کاهش آمار نزاع در استان هستیم اما لازم است هنوز برای کاهش هرچه بیشتر این آسیب اجتماعی تلاش شود.

کد مطلب 5653745

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