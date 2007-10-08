73 درصد مصوبات سفر دولت به مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصغریان رستمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات هیئت دولت به مازندران در محل استانداری افزود: 143 مصوبه با 73 درصد پیشرفت فیزیکی در مازندران اجرایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: میزان کل مصوبات سفر دولت 196 بند مصوبه اصلی در قالب 25 دستگاه اجرایی برنامه ریزی شده است.

دبیر ستاد عالی پیگیری مصوبات هیئت دولت به مازندران با اشاره به اینکه 53 مصوبه سفر در حال پیگیری است، تصریح کرد: 41 مصوبه در قالب توافقات بوده که 25 مورد آن در حال پیگیری و مابقی در حال اجرا شدن است.

رستمی با بیان اینکه وزارت راه و ترابری، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی دارای بیشترین تعداد مصوبات بودند از روند اجرایی شدن مصوبات وزارت علوم و راه و ترابری به شدت انتقاد کرد و خواستار تسریع و پیگیری مصوبات این دو وزارتخانه شد.

وی یادآور شد: مصوبات وزارت علوم 11 بند بوده که در حال حاضر تنها 7 بند آن در حال پیگیری است.

این مسئول با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری 73 مصوبه مربوط به سالهای 85 و 86 باید اجرایی شده یا به بهره برداری برسد اذعان داشت: از تعداد 196 مصوبه دولت در مازندران بوده 20 مصوبه در طول برنامه چهارم، 103 مصوبه فاقد زمان مشخص در اجرا و 73 مصوبه طی سالهای 85 و 86 اجرا یا بهره برداری خواهد شد.

