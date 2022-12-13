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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۱۵

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

خط و نشان یک مراکشی برای قهرمان جهان/ فرانسه را هم شکست می‌دهیم

خط و نشان یک مراکشی برای قهرمان جهان/ فرانسه را هم شکست می‌دهیم

پدر رومان سایس کاپیتان تیم ملی مراکش معتقد است شاگردان الرکراکی می توانند با شکست فرانسه به فینال مسابقات جام جهانی 2022 راه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان سایس که در سن ۷۰ سالگی به منظور حمایت از تیم ملی مراکش راهی دوحه شده در این خصوص گفت: برای حمایت از پسرم و همبازیانش به قطر آمدم و در همین سن در طول ۹۰ دقیقه با تمام وجود مراکش را تشویق کردیم. ما در این جام تاریخ ساز شدیم و البته همچنان می‌خواهیم به این مسیر ادامه بدهیم.

سایس اضافه کرد: من خودم در دوره جوانی در لیگ فرانسه بازی می‌کردم. امروز باید بگویم به پسرم و همبازیانش افتخار می‌کنیم. آنها تاریخ را رقم زدند و به جمع چهار تیم برتر جهان رسیدند. به خواست خدا فرانسه را هم شکست می‌دهیم و به فینال می رسیم.

وی در پایان پیرامون مصدومیت سایس کاپیتان تیم ملی مراکش گفت: مصدومیت فرزندم برای من که روی سکوها نشسته بودم دردناک بود اما از اعضای تیم می خوام به راه خودشان ادامه بدهند و این موفقیت را تکمیل کنند.

کد مطلب 5653803

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