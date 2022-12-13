به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان سایس که در سن ۷۰ سالگی به منظور حمایت از تیم ملی مراکش راهی دوحه شده در این خصوص گفت: برای حمایت از پسرم و همبازیانش به قطر آمدم و در همین سن در طول ۹۰ دقیقه با تمام وجود مراکش را تشویق کردیم. ما در این جام تاریخ ساز شدیم و البته همچنان می‌خواهیم به این مسیر ادامه بدهیم.

سایس اضافه کرد: من خودم در دوره جوانی در لیگ فرانسه بازی می‌کردم. امروز باید بگویم به پسرم و همبازیانش افتخار می‌کنیم. آنها تاریخ را رقم زدند و به جمع چهار تیم برتر جهان رسیدند. به خواست خدا فرانسه را هم شکست می‌دهیم و به فینال می رسیم.

وی در پایان پیرامون مصدومیت سایس کاپیتان تیم ملی مراکش گفت: مصدومیت فرزندم برای من که روی سکوها نشسته بودم دردناک بود اما از اعضای تیم می خوام به راه خودشان ادامه بدهند و این موفقیت را تکمیل کنند.