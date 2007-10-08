ناپدید شدن 50 نظامی پاکستانی در استان وزیرستان / دستگیری چهار نظامی مظنون در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال وحید ارشد سخنگوی ارتش پاکستان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت : حدود 50 نظامی این کشور پس از درگیری با افراد مسلح در مناطق شمال غربی پاکستان، ناپدید شده اند.

وی تصریح کرد: به ما اطلاع داده شد که حدود 50 نظامی ناپدید شده اند. ما قادر به تماس به آنان نیستیم و نمی دانیم که به کجا رفته اند.

درگیری هایی از روز یکشنبه در وزیرستان شمالی در قلب مناطق قبیله ای مرزی با افغانستان که آمریکا تاکید دارد اعضای القاعده و طالبان در این اماکن برای خود پایگاه هایی را تشکیل داده اند، رخ داد.

در همین حال، نیروی بین المللی حافظ صلح در افغانستان (ایساف) در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان و ایساف روز دوشنبه چهار نظامی مشکوک را در شرق افغانستان دستگیر کردند.

این بیانیه به هویت و ملیت این نظامی ها اشاره ای نکرده است.

بیانیه ایساف افزود: نیروهای افغان و ایساف براساس اطلاعاتی در استان پکتیکا در شرق افغانستان، در عملیاتی چهار نظامی مظنون به اقدامات افراطی را دستگیر کردند.

درکل، 13هزار نیروی ایساف در حال حاضر در افغانستان حضور دارند.