انتقال حساب بانکی صنایع بزرگ فارس به داخل استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در نشست ستاد تجهیز درآمد و منابع استان در شیراز خواستار انتقال حساب شرکتهای بزرگ استان به بانک‌های داخل استان شد و گفت: افزایش ارائه تسهیلات، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر مزایای انتقال حساب این شرکت‌ها به استان است.

استاندار فارس گفت: بر همین اساس مدیریت استان برای تحقق این مهم حمایت و پشتیبانی کامل از این اقدام خواهد داشت.

او، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم شفاف سازی محل مصرف مالیات‌ها تاکید کرد و گفت: مالیات دهندگان باید مطمئن شوند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در جهت پیشرفت و عمران استان استفاده قرار می‌شود.

ایمانیه، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده برای تحقق درآمدهای مالی در هشت ماهه امسال گفت: باید ضمن استفاده از تجربه مدیران کل خبره و آگاه در این زمینه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم از استان‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند بازدید کند.

استاندار فارس گفت: این مسئله به گونه‌ای مدیریت شود که حداکثر تا ۲ ماه آتی به نتیجه برسد.

او با اشاره صادرات بخشی از محصولات استان از دیگر گمرکات کشور بیان کرد: این مساله باعث می‌شود که درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای همان استان واریز شود و لذا ضرورت دارد که هم این صادرات به نام فارس ثبت شود و هم درآمد آن به استان بازگردد.

استاندار فارس در جلسه ستاد آبخوان‌داری استان هم گفت: برای احداث طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری در استان مصمم هستیم.

ایمانیه گفت: در شرایط کنونی کشور ۲ راه برای اجرای طرح‌های آبخوان‌داری وجود دارد که شامل استفاده از ارزش افزوده زمین‌های در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و تأمین تجهیزات مورد نیاز از طریق آن‌ها و همچنین اجرای آبخوان‌ها با مشارکت بخش خصوصی و مردم است.

او گفت: باید قسمتی از زمین‌های پایین دست محل احداث آبخوان را با کاربری گلخانه به افراد واگذار کنیم و فرد نسبت به احداث آبخوان اقدام کند.

ایمانیه گفت: ذیل ستاد آبخوان‌داری یک کارگروه تشکیل شده که پس از بررسی‌های اولیه، ۱۵ طرح قابل اجرا مشخص کرده که امروز در خصوص چگونگی اجرای آن‌ها تصمیم گیری شد.