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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۴

استاندار فارس خواستار شد؛

انتقال حساب بانکی صنایع بزرگ فارس به داخل استان

انتقال حساب بانکی صنایع بزرگ فارس به داخل استان

شیراز - استاندار فارس خواستار انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ فارس به داخل این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در نشست ستاد تجهیز درآمد و منابع استان در شیراز خواستار انتقال حساب شرکتهای بزرگ استان به بانک‌های داخل استان شد و گفت: افزایش ارائه تسهیلات، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد رفاه عمومی از دیگر مزایای انتقال حساب این شرکت‌ها به استان است.

استاندار فارس گفت: بر همین اساس مدیریت استان برای تحقق این مهم حمایت و پشتیبانی کامل از این اقدام خواهد داشت.

او، در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم شفاف سازی محل مصرف مالیات‌ها تاکید کرد و گفت: مالیات دهندگان باید مطمئن شوند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در جهت پیشرفت و عمران استان استفاده قرار می‌شود.

ایمانیه، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده برای تحقق درآمدهای مالی در هشت ماهه امسال گفت: باید ضمن استفاده از تجربه مدیران کل خبره و آگاه در این زمینه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم از استان‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند بازدید کند.

استاندار فارس گفت: این مسئله به گونه‌ای مدیریت شود که حداکثر تا ۲ ماه آتی به نتیجه برسد.

او با اشاره صادرات بخشی از محصولات استان از دیگر گمرکات کشور بیان کرد: این مساله باعث می‌شود که درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای همان استان واریز شود و لذا ضرورت دارد که هم این صادرات به نام فارس ثبت شود و هم درآمد آن به استان بازگردد.

استاندار فارس در جلسه ستاد آبخوان‌داری استان هم گفت: برای احداث طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری در استان مصمم هستیم.

ایمانیه گفت: در شرایط کنونی کشور ۲ راه برای اجرای طرح‌های آبخوان‌داری وجود دارد که شامل استفاده از ارزش افزوده زمین‌های در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و تأمین تجهیزات مورد نیاز از طریق آن‌ها و همچنین اجرای آبخوان‌ها با مشارکت بخش خصوصی و مردم است.

او گفت: باید قسمتی از زمین‌های پایین دست محل احداث آبخوان را با کاربری گلخانه به افراد واگذار کنیم و فرد نسبت به احداث آبخوان اقدام کند.

ایمانیه گفت: ذیل ستاد آبخوان‌داری یک کارگروه تشکیل شده که پس از بررسی‌های اولیه، ۱۵ طرح قابل اجرا مشخص کرده که امروز در خصوص چگونگی اجرای آن‌ها تصمیم گیری شد.

کد مطلب 5653821

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      استاندار محترم سلام .زحمت بکش با تیمت درآمدهای هر شهرستان دراستان فارس رو برا خود اون شهر هزینه کن .

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