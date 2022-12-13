به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی از افزایش ۱۰ درصدی یارانه فروش نان در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این افزایش سهم یارانه نان در راستای اجرای فاز سوم هوشمندسازی فروش آرد و نان از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این اقدام با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های تولید، کمک به معیشت فعالان این بخش و همچنین عدالت در عملکرد واحدهای نانوایی انجام شده است

اسدی تصریح کرد: تا قبل از این افزایش سقف دریافت یارانه برای هر واحد نانوایی ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما اکنون این سقف آزاد گذاشته شده و نانوا بر اساس عملکرد انجام شده یارانه دریافت می‌گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجایی که سهم آرد هر واحد نانوایی بر اساس عملکرد ماه گذشته او تعیین می‌شود، انتظار داریم با افزایش یارانه فروش نان همکاری و تعامل این واحدها در راستای خدمات رسانی و جلب رضایتمندی شهروندان بیش از گذشته افزایش یابد.