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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

با هدف کمک به هزینه‌های تولید صورت گرفت؛

افزایش ۱۰ درصدی یارانه فروش نان در استان قزوین

افزایش ۱۰ درصدی یارانه فروش نان در استان قزوین

قزوین- مسئول نظارت هوشمند بر نانوایی‌های استان قزوین گفت: سهم یارانه فروش نان با هدف کمک به هزینه‌های تولید برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت در این استان ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا اسدی از افزایش ۱۰ درصدی یارانه فروش نان در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این افزایش سهم یارانه نان در راستای اجرای فاز سوم هوشمندسازی فروش آرد و نان از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این اقدام با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های تولید، کمک به معیشت فعالان این بخش و همچنین عدالت در عملکرد واحدهای نانوایی انجام شده است

اسدی تصریح کرد: تا قبل از این افزایش سقف دریافت یارانه برای هر واحد نانوایی ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما اکنون این سقف آزاد گذاشته شده و نانوا بر اساس عملکرد انجام شده یارانه دریافت می‌گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجایی که سهم آرد هر واحد نانوایی بر اساس عملکرد ماه گذشته او تعیین می‌شود، انتظار داریم با افزایش یارانه فروش نان همکاری و تعامل این واحدها در راستای خدمات رسانی و جلب رضایتمندی شهروندان بیش از گذشته افزایش یابد.

کد مطلب 5653950

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