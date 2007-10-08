28 درصد جمعیت استان زنجان کودکان زیر 18 سال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، شوذب محمدی عصر امروز در جمع اظهار داشت: استان زنجان 97 هزار و 410 کودک زیر شش سال دارد که از این تعداد 16 هزار و 610 نفر در 124 مهد کودک و مرکز آموزش پیش دبستانی زیر نظر 326 مربی آموزش می بیند.

وی تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان در مشاغل سخت را از برنامه های مهم بهزیستی دانست و با اشاره به اینکه در حال حاضر30نفر "کودک کار" در شهرستان زنجان وجود دارد، افزود: طرح ساماندهی کودکان کار با همکاری 11 دستگاه اجرایی در شهرستان زنجان به اجرا در می آید.

محمدی در ادامه با عنوان اینکه در حال حاضر 150 کودک بدسرپرست در استان زنجان نزد خانواده های سببی نگهداری می شوند، یادآور شد: در شش ماهه نخست سال دو مورد کودک آزاری گزارش شده است که با هماهنگی به عمل آمده از سوی سازمان این موارد حل شده است.

محمدی همچنین با اشاره به اینکه ‪ ۲۴۰‬کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست در استان زنجان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، عنوان کرد: تعداد ‪ ۹۰‬نفر این کودکان شامل ‪ ۶۰‬کودک پسر و ‪ ۳۰‬دختر در چهار مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست بهزیستی استان نگهداری می‌شوند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان زنجان همچنین یادآورشد: تعداد ‪ ۱۵۰‬کودک نیز جهت نگهداری در اختیار خانواده‌ جایگزین اقوام درجه یک قرار داده شده‌اند و به کودکان تحت پوشش خانواده‌های جایگزین نیز ماهانه مبلغ ‪۴۵۰‬ هزار ریال پرداخت می‌شود.

محمدی بیان داشت: کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست بیش ‌از ‪ ۱۸‬سال نیز در خانه‌های مستقلی که بهزیستی در اختیار آنها قرار داده است، سکونت دارند.

وی توجه به نیازهای روحبی کودکان را به عنوان اصل مهم در مباحث مربوط به کودکان دانست و ادامه داد : ابراز محبت از اساسی‌ترین نیازهای روانی کودک است و نباید نادیده گرفته شود.

به گفته وی در حال حاضر بهزیستی استان زنجان توانسته با راه اندازی خط مشاوره 123 گامی اساسی در راستای ارائه مشاوره به خانواده ها و کودکان در خصوص مسائل مربوط به کودکان ارائه دهد.