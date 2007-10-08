ارتباط علاوی با سرکرده گروه تروریستی جند السماء در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق در کنفرانس مطبوعاتی از تکمیل شدن تحقیقات حوادث ژانویه گذشته در منطقه الزرکه در شمال شرقی شهر نجف خبر داد.

منطقه الزرکه ژانویه گذشته شاهد عملیات نظامی نیروهای امنیتی عراق بود و مقامات عراقی گفتند: این عملیات درپی دریافت اطلاعاتی صورت گرفت مبنی بر اینکه گروهی موسوم به جند السماء قصد عملیات مسلحانه با هدف تسلط بر شهر نجف و قتل علمای دینی آن و استفاده از این شهر به عنوان پایگاهی برای تسلط برسایر شهرهای عراق همزمان با مراسم عاشورای حسینی (ع) را داشت.

نیروهای امنیتی عراق در پی دریافت این اطلاعات حمله بازدارنده ای را علیه اعضای این گروه اجرا کرده و بیش از 250 نفر از آنها را کشته و صدها نفر دیگر را بازداشت کردند.

سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: سرکرده این گروه فردی به نام ضیاء عبدالله الکرعاوی است و نام واقعی این گروه جیش الرعب و نه جند السماء است و روابط مستحکمی با عوامل دستگاه اطلاعاتی رژیم سابق عراق دارند. خلف همچنین دست داشتن برخی کشورهای منطقه ای در حوادث یاد شده را تایید کرد اما نامی از آنها نبرد.

سخنگوی وزارت کشور عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود نوار ویدئویی اعترافات ریاض عبدالزهره برادر الکرعاوی را ارایه کرد که در آن از وجود رابطه میان الکرعاوی و ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق از طریق یک میانجی به نام (علی) سخن می گوید.

متهم یاد شده در اعترافات خود آورده است: این میانجی نامه هایی را میان الکرعاوی و علاوی مبادله می کرد و هماهنگی برای برگزاری دیداری میان آنها در مصر صورت گرفته است.

عبدالزهره همچنین اعتراف کرده است که گروه جند السماء در سه نوبت و هر بار یکصد هزار دلار از علاوی برای کمک به این گروه وحمایت از آن دریافت کرده است.

این متهم همچنین از وجود ارتباط میان الکرعاوی و شیخ حارث الضاری رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق از طریق یک میانجی ساکن خارج از عراق پرده برداشت و گفت: این میانجی به نام احمد ابوعبدالله بوده و در سوریه ساکن است و رابطه مستحکمی میان الکرعاوی و الضاری برقرار شد به گونه ای که چند دیدار میان آنها در خارج از عراق صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت کشور عراق درباره امکان بازخواست مسئولانی که این متهم در اعترافات خود به نام آنها اشاره کرده است، گفت: دادخواست هم اکنون در نزد دادگاه مرکزی عراق است و دادگاه مسئول احضار یا بازجویی مسولان سیاسی یاد شده می باشد.