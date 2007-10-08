خلیلی و آشوبی به بازی با استقلال می رسند

به گزارش خبرنگارمهر، در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس تهران محسن خلیلی مهاجم و فرزاد آشوبی هافبک این تیم مصدوم شدند که طبق نظر فرید زرینه مصدومیت این بازیکنان جدی نیست.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس که در پایان تمرین عصر امروز این تیم در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در مورد این بازیکنان خاطرنشان کرد: مصدومیت آشوبی از ناحیه زانوی یک ضرب خوردگی ساده است و این بازیکن می تواند با کمک استراحت از فردا در تمرینات گروهی شرکت کند.

وی همچنین درمورد مصدومیت خلیلی تاکید کرد: این بازیکن هم از ناحیه ران پا دچار کشیدگی شده است و ظرف 24 ساعت آینده مشخص می شود که این بازیکن از چهارشنبه یا پنجشنبه می تواند در تمرینات گروهی شرکت کند.

فرید زرینه درپایان با اطمینان اعلام کرد که محسن خلیلی و فرزاد آشوبی می تواند در بازی حساس پرسپولیس برابر استقلال به میدان بروند.