ظرفيت طبقه اول ورزشگاه آزادي تكميل شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تماشاگران علاقمند به فوتبال كه ازاولين ساعات صبح امروزراهي ورزشگاه آزادي تهران شده بودند ظرفيت طبقه اول اين ورزشگاه را پركردند.
درحاليكه حدود سه ساعت ديگربه آغازاين ديدار باقي مانده است، مسوولان ورزشگاه درخواست كرده اند، تماشاگراني كه پس ازاين ساعت به ورزشگاه مي آيند، ازآمدن به طبقه اول خود داري كرده وبراي حفظ نظم بيشترازسكوهاي طبقه دوم ورزشگاه استفاده كنند.
برخلاف ساعات ابتدايي صبح چند ساعتي است كه بارش باران قطع شده وتماشاگران با مشكل زيادي مواجه نيستند.
درحاليكه چند ساعت ديگر به آغاز ديدار دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس باقي مانده است ظرفيت طبقه اول ورزشگاه آزادي تهران تكميل شده است.
به گزارش خبرنگار" مهر" تماشاگران علاقمند به فوتبال كه ازاولين ساعات صبح امروزراهي ورزشگاه آزادي تهران شده بودند ظرفيت طبقه اول اين ورزشگاه را پركردند.
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