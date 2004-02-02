  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۳۵

همگام با دربي 56 ( 6)

ظرفيت طبقه اول ورزشگاه آزادي تكميل شد

درحاليكه چند ساعت ديگر به آغاز ديدار دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس باقي مانده است ظرفيت طبقه اول ورزشگاه آزادي تهران تكميل شده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" تماشاگران علاقمند به فوتبال كه ازاولين ساعات صبح امروزراهي ورزشگاه آزادي تهران شده بودند ظرفيت طبقه اول اين ورزشگاه را پركردند.
درحاليكه حدود سه ساعت ديگربه آغازاين ديدار باقي مانده است، مسوولان ورزشگاه درخواست كرده اند، تماشاگراني كه پس ازاين ساعت به ورزشگاه مي آيند، ازآمدن به طبقه اول خود داري كرده وبراي حفظ نظم بيشترازسكوهاي طبقه دوم ورزشگاه استفاده كنند.
برخلاف ساعات ابتدايي صبح چند ساعتي است كه بارش باران قطع شده وتماشاگران با مشكل زيادي مواجه نيستند.

کد مطلب 56545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها