نیروهای انگلیسی در عراق به 2500 نفر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون نخست وزیر انگلیس در سخنرانی خود در پارلمان این کشور درباره آینده حضور نظامی انگلیس در عراق گفت : پیش بینی می کنیم که با فرارسیدن بهار آینده شمار نیروها در جنوب عراق به 2500 نفر کاهش یابد.

براون در دیدار هفته گذشته خود از عراق گفته بود که شمار نیروهای انگلیسی در پایان سال 2007 به 4500 نفر کاهش خواهد یافت و این درحالی است که شمار نظامیان انگلیسی در ماه سپتامبر در عراق 5500 نفر بوده است.

نخست وزیر انگلیس افزود : خروج احتمالی نیروهای انگلیسی دلیل شکست نیست، زیرا این تصمیم به خاطر توانمند شدن عراقی ها در نظارت بر امنیت خود گرفته شده است.

وی همچنین گفت: عراقی هایی که بیش از 12 ماه با نیروهای انگلیسی همکاری داشته اند قادر به درخواست پناهندگی به انگلیس خواهند بود.