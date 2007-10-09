هشدار اروپاییها به پاریس برای اعمال تحریمهای سخت تر علیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه هرالد تریبیون در تحلیلی بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران نوشت: در حالی که " نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه تمایل دارد تا در جلوگیری از ایران برای رسیدن به بمب هسته ای (!) نقش رهبری را ایفا کند، اما برخی همسایگان فرانسه وبسیاری ازشرکت های این کشورنسبت به ابتکار عمل وی در اعمال تحریمهای سخت تر اروپا علیه تهران در خارج از چارچوب سازمان ملل تردید دارند.

" کاترین بن هلد" نویسنده این تحلیل خاطرنشان می کند: سارکوزی روز سه شنبه برای دیدار با " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه عازم مسکو می شود و فرانسه پیشنهادهای تحریم خود را دوشنبه هفته آینده به همتایان خود در اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد، اما همسایگان آن کشور و تجار فرانسوی هشدار می دهند که شرکت های آسیایی و به ویژه شرکت های چینی به راحتی وارد خواهند شد و از این فرصت استفاده خواهند کرد و این مسئله هر چه بیشتر به تجار اروپایی و نه ایران آسیب وارد خواهد کرد.

درادامه این مطلب آمده است: آنها همچنین می گویند که چشم پوشی از سرمایه گذاری زودهنگام در ذخائر گازی ایران ؛ این دومین کشورازنظر این ذخائر درجهان می تواند امنیت انرژی اروپا را از طریق افزایش وابستگی به روسیه به خطر بیندازد. کشورهایی که در این زمینه تردید دارند کشورهایی هستند که روبط قدیمی با تهران دارند و عبارتند از ایتالیا، آلمان و اتریش و شرکت های فرانسوی که هم اکنون و در آینده برنامه هایی برای سرمایه گذاری در ایران دارند عبارتند از توتال و رنو.

یک دیپلمات ارشد آلمانی هفته گذشته اعلام کرد:" تحریم های یکجانبه به هدف اقتصادی مورد نظر نمی رسند." دولت سارکوزی هرچه بیبشتر وبا حمایت از آمریکا محاسبات دیپلماتیک خود را در زمینه تحریم های اقتصادی سخت تر و بدون توجه به سازمان ملل تغییر داده است. " دان سولیوان" دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی، انرژی و تجاری در طول سفر خود به پاریس در روز جمعه گفت:" ما فکر می کنیم که همکاری مشترک فرانسه وآمریکا در این زمینه موثر است."

نویسنده خاطر می کند: اختلافات باقیمانده اشاره ای به این مسئله است که رسیدن به توافق در بین 27 کشور اروپایی با سطوح مختلف منافع اقتصادی و نگرانی های آنها در زمینه انرژی ممکن است خیلی آسانتر از این توافق در بین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نباشد . اتحادیه اروپا به مراتب بزرگترین شریک تجاری ایران است. سارکوزی از روسیه و چین می خواهد تا از تحریم های سخت تر که در دو قطعنامه قبلی شورای امنیت بر سر آنها توافق شده، حمایت کنند.

درادامه این مطلب آمده است: وی همچنین ازتجار فرانسوی خواسته تا ازسرمایه گذاریهای جدید در ایران خودداری کنند.بر اساس یک کپی که به دست هرالد تریبیون رسیده، " برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه هفته گذشته در نامه ای به 26 نفر از همتایان خود دراتحادیه اروپا از آنها خواست تا کار بررسی اقدامهای جدید اروپا را همین حالا آغاز کنند. اما دیپلماتهای فرانسوی پیش بینی می کنند که حتی اگر برسر قطعنامه سومی هم توافق شود، بسیار ضعیف و برای وادار کردن ایران در جهت تعلیق غنی سازی اورانیوم بسیار دیر خواهد بود.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت:" ما معتقدیم که اتحادیه اروپا باید هر چه بیشتر و با سرعت بالاتر حرکت کند. پیام ما به بخش تجاری این است: این یک توفان در حال گذر نیست، افقها تاریک است." به گفته دیپلماتها، فرانسه می خواهد ایران از نظر مالی و فناوری مورد نیاز برای استخراج ذخائر انرژی خود در مضیقه قرار گیرد. اقدامهایی که مد نظر است عبارتند از پیشنهاد مسدود کردن سرمایه های بانک های مهم ایران ، ممنوعیت همه معاملات مالی شرکت های اروپایی با آنها ، محدود کردن اعتبارهای صادراتی ، تضمبن ها و سرمایه گذاری جدید.

به گفته دو مقام اروپایی آگاه، این دو بانک مهم و مورد هدف یکی بانک ملی است که در لندن و هنگ کنگ شعبه دارد و دیگری صادرات است . برای تعدادی از شخصیت هایی که در شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار می کنند نیز ممکن است مسدود کردن سرمایه هایشان و همچنین ممنوعیت سفر به اروپا در نظر گرفته شود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اما همچنان هزار و 700 شرکت آلمانی در ایران فعالیت می کنند که مقامهای آلمانی به این مسئله اشاره کردند که هم اکنون هیچ بانک آلمانی درایران فعال نیست.

برپایه گزارش" کنث کاتزمن" تحلیلگر کنگره آمریکا، فشار آمریکا بر کشورهای آسیایی که تشنه انرژی هستند، تاثیر کمی داشته است و شرکتهای چینی، هندی و مالزیایی بیش از90 میلیارد دلار در صنعت گاز ایران سرمایه گذاری کرده اند. اما " لیلا بنالی" یکی ازمدیران برنامه خاورمیانه درمرکز تحقیقات کمبریج در پاریس گفت:" ایران به فناوری غرب نیاز دارد و شرکتهای آسیایی واقعا نمی توانند این خلاء را پر کنند."

وی افزود:" مشکلی که وجود دارد این است که اروپا می خواهد به خودش هم آسیب برساند. اروپا منتظر این گاز برای تنوع در منابع تهیه آن از سوی روسیه است. " خط لوله ای که از ایران می آید و می تواند گاز آسیای میانه و دریای خزر را به اتحادیه اروپا منتقل کند، از روسیه می گذرد و از دیرباز به عنوان بخشی از راهبرد اروپا برای ایجاد تنوع در منابع گازی آن به شمار رفته است.