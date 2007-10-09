تشکیل کشور فلسطین حق طبیعی فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید به مسائل موجود نگاه مثبت یا خوشبینانه داشته باشیم وما تلاش می کنیم این مسائل را بررسی کنیم زیرا آنها برای موفقیت کنفرانس بین المللی صلح مفید هستند.

وی دراین دیدار باباجان را درجریان تشکیل هیئت فلسطینی-اسرائیلی که هدف آن دستیابی به توافق در مورد قضایای اصلی مذاکرات نهایی صلح پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح است، قرار داد.

لازم به ذکر است این هیئت روز گذشته نخستین جلسه خود را برگزار کرد.

وی با بیان اینکه دیدار وزیر امور خارجه ترکیه در راستای همکاری کامل میان ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفته ، اظهار داشت که از سوی رئیس جمهور ترکیه برای سفر به این کشور دعوت شده است و او قصد دارد در نزدیکترین فرصت و پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح از ترکیه دیدن کند.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ترکیه در کنفرانس بین المللی صلح شرکت کند.

ازسوی دیگر وزیرامور خارجه ترکیه نیز ضمن اعلام حمایت کشورش از تشکیل کشور فلسطین به عنوان حق طبیعی فلسطینیان، گفت: برقراری صلح در خاورمیانه نیازمند ایجاد راه حلی برای مناقشه فلسطین و اسرائیل است.

وی تصریح کرد: پیامدهای منفی تداوم این مناقشه نه تنها منحصر به فلسطین و اسرائیل است بلکه این پیامدها تمامی منطقه را در بر می گیرد.بابا جان گفتگو میان طرفین اسرائیلی-فلسطینی را با هدف دستیابی به صلح پایدار، راه حل این مناقشه دانست.

این مقام ترک در پایان در مورد تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر اعلام نوارغزه به عنوان یک منطقه متخاصم، گفت: این تصمیم بر زندگی مردم فلسطین در نوارغزه آثار منفی خواهد داشت.