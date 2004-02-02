قهرماني روسيه در مسابقات كشتي فرنگي جام پادوو يني

به گزارش خبرنگار" مهر " در اين رقابتها كه با حضور 155 كشتي گير برگزار شد كشتي گيران روسيه 6 مدال طلاي اين مسابقات را به خود اختصاص دادند.
نتايج رده بندي اين رقابتها به شرح زير است :
55 كيلو : حيدر مامد علي اف ( روسيه ) ، رنات پيكنين ( روسيه ) ، ارجان سيليه يز( تركيه ) ، يوري كوال ( اوكراين)
60 كيلو : رستم ماميتوف ( روسيه )، نيكولاي بارابان( روسيه )، نيكلاي آنتوكين ( روسيه )، ولاديميرليوبيمون (روسيه)
66 كيلو : سرگئي كونتارف ( روسيه )، رومن گروموف ( روسيه )، الكساندر پارنيگلن ( روسيه )، كوين بركن ( امريكا )
74 كيلو : وارترس ساموگاچف ( روسيه )، الگسي گلوچكوف( روسيه )، رستم آرزي ( اوكراين )، آندره دمنچين ( روسيه )
84 كيلو : الكساندر منتسيكوف ( روسيه ) ، يوگني كراچكور ( روسيه )، نيكولاي كوزاكوف ( روسيه ) ، شاتا نارمانيا ( بلاروس)
96 كيلو : سرگئي ليشتوان ( بلاروس )، واسيلي تپلوكوف ( روسيه )، مهمت اوزال ( تركيه )، حمزه يرلي كابا( تركيه )
120 كيلو : يوري پاتريكوف ( روسيه )، ييلماز( تركيه )، دميل بايرس ( آمريكا )، فاتح باكر( تركيه )
مسابقات كشتي فرنگي جام پادوو يني روسيه با قهرماني كشتي گيران ميزبان به پايان رسيد.
به گزارش خبرنگار" مهر " در اين رقابتها كه با حضور 155 كشتي گير برگزار شد كشتي گيران روسيه 6 مدال طلاي اين مسابقات را به خود اختصاص دادند.
نظر شما