نبیه بری با حداد عادل دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط خوب میان دو کشور، جایگاه لبنان را در سیاست خارجی ایران بسیار مهم خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای روابط و همکاری های خود رد زمینه های مختلف سیاسی، پارلمانی و فرهنگی با لبنان اهمیت قائل است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به حمایت های سیاسی خود از کشور برادر و مسلمان لبنان همچنان ادامه خواهد داد.

حداد عادل نیز با تقدیر از مقاومت ملت لبنان وحدت همه گروه های لبنانی را در جهت رفاه و سعادت این کشور ضامن حفظ و استقلال حاکمیت آن دانست و گفت: این همواره از وحدت و حاکمیت ملی لبنان حمایت کرده است.

در این دیدار رئیس مجلس لبنان نیز روابط دو کشور را برادرانه ودوستانه خواند و با تقدیر از حمایت های معنوی و سیاسی کشورمان از لبنان بر لزوم حفظ و یکپارچگی ملت لبنان در شرایط حساس کنونی در جهت مقابله با توطئه های آمریکا و اسرائیل در منطقه تاکید کرد.

وی با اشاره به پیروزی های مقاومت اسلامی در مقابله با تجاوز دشمن صهیونیستی در سال گذشته استمرار پایداری ملت لبنان را ضامن حفظ این کشور در برابر توطئه های خارجی دانست.

نبیه بری خاطر نشان کرد: ملت لبنان در سال های گذشته برای دفاع از وجب به وجب خاک خود حماسه های بزرگی را در مقابله با دشمن رقم زد و باعث افتخار جهان غرب و جهان اسلام شد.