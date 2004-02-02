نتايج كشتي گيران ايراني در رقابتهاي گزينشي المپيك

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها كه با حضوربرخي كشتي گيران شاخص كه نتوانسته بودند درمسابقات جهاني نيويورك سهميه حضوردرالمپيك را كسب كنند انجام شد ودرنهايت 5 كشتي گيربرترهر وزن توانستند جواز حضوردرالمپيك را به دست آورند.

مسعود مصطفي جوكار كشتي گير وزن 60 كيلوگرم ايران دردوراول توانست با ماموتواز ژاپن را با نتيجه 3 بر1 شكست دهد، در دوردوم حبيبه دورگرت ازنيجريه را 11 برصفر مغلوب كرد، درديدار سرگروهي با نتيجه 4 بر3 مغلوب گئوري سيسائوري قهرماني سابق كشتي جهان ازكانادا شد، دردورچهارم باغذيان ازارمنستان را شكست داد ودرآخرين ديدارخود لئورك وولراز مجارستان را از پيش روبرداشت وبه مقام پنجم رسيد.

عليرضا دبيرملي پوش وزن 66 كيلوگرم كشورمان ودارنده 5 مدال طلا ونقره كشتي آزاد جهان والمپيك نيزنتوانست درمكاني بهترازپنجم اين رقابتها قراربگيرد. دبيردردوراول جن گرالاگ ازلهستان را 4 بر صفرشكست داد، دردوردوم استراحت كرد، در دورسوم كريز يورامان ازآلباني را 4 بر صفر مغلوب ساخت، درديداربعدي رامش كومارازهندوستان را 4 بر2 شكست داد، در ديدارمرحله يك چهارم نهايي با نتيجه 2 بر 2 مغلوب كريس بونواز آمريكا شد. درديدار بعدي آلمان عسگراف ازآذربايجان را 5 بر 2 شكست داد ودرآخرين كشتي نيزبا نتيجه ي نزديك 7 بر5 كشتي گير گمنام سوييس گريگوري ساراسين را شكست داد ودر مكان پنجم جاي گرفت.

فريدون قنبري نماينده ي وزن 84 كيلوگرم ايران به نتيجه بهتري نسبت به سايركشتي گيران كشورمان دررقابتهاي گزينشي دست يافت.

قنبري دردوراول كشتي گير كشور ميزبان را 5 بر صفر شكست داد، در دور دوم استراحت كرد، دردورسوم نيكولاس اوكوالا از كانادا را 3 بر 1 مغلوب كردف دردورچهارم ديويد بچينا شويلي از آلمان را 4 بر3 پشت سرگذاشت، درنيمه نهايي با نتيجه 2 بر 1 مغلوب الدارآسانف ازاكراين شد وبه ديداررده بندي راه يافت. قنبري درديداررده بندي بعلت حاضرنشدن مون جانه ازكره جنوبي به مقام سوم رسيد وجوازحضوردرالمپيك را دروزن 84 كيلوگرم به دست آورد.