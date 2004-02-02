قابل توجه مراجعه كنندگان گرامي

دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات صنعت چاپ و بسته بندي سه شنبه 14 بهمن ماه جاري با حضور مقامات كشوري در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران افتتاح مي شود.

رييس اتحاديه صنف چاپخانه داران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: هدف دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ و بسته بندي كه از 14 تا 18 بهمن ماه به مدت پنج روز در محل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار خواهد شد فراهم شدن بسترمناسب براي بازاريابي غرفه داران اين صنعت برشمرد.

محود كلاري افزود: در اين دوره از نمايشگاه صنعت چاپ و بسته بندي تلاش مي شود تا غرفه داران با استفاده از بازاريابي در كشورهاي خارجي صنعت چاپ ايران را به آنها بشناسانند.

وي تصريح كرد: در اين نمايشگاه 242 شركت داخلي و74 شركت خارجي از كشورهاي ايتاليا، آلمان، فرانسه، هند، كانادا، تركيه، تونس، اسپانيا، مالزي، امارات متحده عربي، ژاپن، تايوان، هلند، سوئد، چين، اتريش، عريستان و سوئيس حضورخواهند داشت.

به گفته وي، ارايه آخرين دستاوردهاي تكنولوژي صنعت چاپ و بسته بندي ، امكان تبادل اطلاعات و ارتباط ميان فعالان داخلي و خارجي از اهداف ديگر برگزاري اين نمايشگاه است.

كلاري با اشاره به ويژگيهاي اين نمايشگاه افزود: دهمين نمايشگاه ماشين آلات و صنعت چاپ و بسته بندي نسبت به سال گذشته از 50 درصد رشد برخوردار است.

وي تصريح كرد: اين نمايشگاه در مساحت 16 هزار مترمربع كه 8500 متر مربع آز آن غرفه سازي شده در پنج سالن نمايشگاهي ميلاد و مبنا برگزار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه با حضور چند تن از متخصصين، صاحبان صنايع، مديران و كارشناسان صنعت چاپ و بسته بندي در ساعت 30/9 صبح روز سه شنبه برگزار خواهد شد.