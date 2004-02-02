عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس:بازيكنان پرسپوليس باتكيه برغيرت خود پيروز ميدان هستند

به گزارش خبرنگار" مهر" جليل سازگارنژاد عضوهيات مديره باشگاه پرسپوليس با حضوردرجمع بازيكنان وكادر فني اين باشگاه ضمن بيان مطلب فوق افزود: تواناييهاي فني هيچگاه به تنهايي نمي تواند دليل موفقيت يك تيم باشد و وجود غيرت و حميت در نزد بازيكنان و كادر فني مي تواند به عنوان مكمل اين تلاشها دررسيدن به اهداف كمك نمايد.

سازگارنژاد ادامه داد: به عقيده من تنها با وجود اين عوامل مي توان مشكلات موجود درباشگاه ومسايل حاشيه اي آن را حل كرد ومن اميدوارم دربازي با استقلال تمامي عوامل تيم ازاين حربه براي پيروزي برحريف استفاده نمايند.

وي ابرازاميدواري :بازيكنان پرسپوليس با روحيه اي دوچندان وباغلبه بر حريف ديرين فشارهاي بيروني و مشكلات دروني تيم را به حداقل رسانده وبراي رسيدن به قهرماني تلاش نمايند.

گفتني است: روزگذشته، سازگار نژاد، شجاعي برهان وجعفركاشاني ازاعضاء هيات مديره باشگاه پرسپوليس با حضوردرهتل لاله محل اسكان اين تيم از نزديك با بازيكنان و كادر فني بطورمتناوب ديداركرده وبا آنها درخصوص اهميت ديداربا پرسپوليس به گفت و گوپرداختند.