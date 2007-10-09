12 هزار معلم لرستان فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی دیشب در نخستین جلسه کمیته مسکن فرهنگیان اظهار داشت: ‌یکی از دغده های اصلی فرهنگیان استان به عنوان یک نیاز اساسی،‌ مشکل مسکن است .

وی خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل نیاز به همکاری و همدلی و همراهی دستگاه های مختلف است تا در یک دوره زمانی قابل قبول، این مشکل برطرف شود.

در ادامه این جلسه نماینده اداره کل تعاون استان نیز افزود: ما آمادگی داریم تا آن دسته از فرهنگیانی که مجموع حقوق و مزایای آنان کمتراز چهار میلیون ریال و واجد شرایط هستند را پس از تکمیل پرونده توسط تعاونی های مسکن به سازمان مسکن جهت واگذاری زمین معرفی کنیم .

علی سالاری رئیس بانک مسکن نیز با اشاره به پرداخت وام هشت میلیون تومانی به تعداد 500 نفر از فرهنگیان در سال های 84 و 85 بیان داشت: با ابلاغ اعتبارات جدید در سال جاری نیز برای پرداخت وام 14 میلیون تومانی به تعاونی های فرهنگیان آمادگی داریم .

غلامعباس مهری مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی لرستان نیز در این جلسه عنوان کرد: بحث مسکن فرهنگیان باید توسط شورای تامین مسکن پیگیری و پس از تصویب اعتبارات مورد نیاز، جهت مصوب نمودن نهایی در کار گروه اشتغال مطرح شود.