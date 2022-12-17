‌جواد اکبری فرد در گفتگو با مهر اظهار کرد: جهادگران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در برنامه‌ای دو روزه جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستای قلی از توابع شهرستان جاجرم سفر کردند.

مسئول فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت" قرارگاه مشترک جهادی شامل گروه‌های جهادی مختلف دانشگاه با هدف ارائه خدمات گسترده‌تر و با کیفیت در مناطق محروم استان تشکیل شده است.

وی گفت: در اولین برنامه جهادی پس از تشکیل این قرارگاه، پزشک متخصص داخلی، دو پزشک متخصص زنان، ۱۷ دانشجوی رشته پزشکی، ۲۳ دانشجوی رشته دندانپزشکی و دانشجویان رشته‌های بهداشت، تغذیه و مامایی به ارائه خدمت به مردم روستای قلی و مناطق همجوار از توابع شهرستان جاجرم پرداختند.

اکبری فرد افزود: در دو روز حضور جهادگران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این روستا، خدمات پزشکی، دندانپزشکی، آموزش بهداشت، مشاوره و روانشناسی به مراجعین ارائه شد.

وی در انتها گفت: این فعالیت جهادی، هفتمین برنامه گروه‌های مختلف جهادی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال جاری است.