به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جدیدی قهرمان رقابتهای جهانی 1998 تهران درخصوص استعفای حیدری تصریح کرد: حیدری از توانمندیهای بالایی جهت موفقیت تیم ملی کشتی آزاد دربازی‌های المپیک 2008 پکن برخورداراست به همین منظور باید هرچه زودتر استعفایش را پس بگیرد.

وی ادامه داد: باید این موضوع به طور کارشناسانه بررسی بشود که چه عواملی باعث شد تا علیرضا حیدری از سمت خود کناره‌گیری کند.

ملی پوش سنگین وزن کشورمان گفت: حالا که حیدری در رأس تیم ملی کشتی آزاد قرارگرفته است نباید به این آسانی خود را از پیکره کشتی جدا سازد، حیدری باید با قدرت و صلابت به کار خودش ادامه بدهد.

نایب قهرمان اسبق المپیک اضافه کرد: باید به علیرضاحیدری فرصت بیشتری داده بشود او از شایستگی‌های لازم جهت ارتقاء کشتی آزاد ایران برخوردار است منتهی باید بستر را برای حضور قدرتمند حیدری مهیا کرد. کناره‌گیری او باعث تضعیف روحیه دیگرمربیان می‌شود و به همین دلیل هم نباید با یک شکست حیدری از صحنه خارج بشود.

جدیدی درپایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فدراسیون کشتی استعفای حیدری را قبول نکند و این کشتی گیر هرچه زودتر به کار خود در تیم ملی کشتی آزاد ادامه بدهد.