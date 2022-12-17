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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۹

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

نظارت ۳۱ گروه بازرسی بر بازار شب یلدای کرمانشاه

نظارت ۳۱ گروه بازرسی بر بازار شب یلدای کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از نظارت ۳۱ گروه بازرسی بر بازار شب یلدای کرمانشاه خبر داد.

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نظارت بر بازار شب یلدا در استان کرمانشاه با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی از تاریخ ۲۰ آبان ماه آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح مراکز تولید و توزیع اقلام بازار شب یلدا شامل میوه، آجیل، شیرینی توسط بازرسان ۳۱ گروه رصد و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۱ گروه بازرسی وظیفه نظارت و بازرسی بر بازار شب یلدا را برعهده دارد که ۱۸ گروه در شهر کرمانشاه و ۱۳ گروه در سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه وظیفه بازرسی را انجام می‌دهند.

چاله چاله بیان کرد: هیچ‌گونه کمبودی در تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم برای بازار شب یلدا در استان کرمانشاه وجود ندارد.

کد مطلب 5657216

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