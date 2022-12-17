دختر نوجوان مرگ مغزی در مشهد به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ سحر میرشکار ۱۳ ساله که از بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کبد مرحومه سحرمیرشکار در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۶ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد؛ پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های زنده یاد سحرمیرشکار جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.