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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۵

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

دختر نوجوان مرگ مغزی در مشهد به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

دختر نوجوان مرگ مغزی در مشهد به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

مشهد ـ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ سحر میرشکار ۱۳ ساله که از بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کبد مرحومه سحرمیرشکار در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۶ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد؛ پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های زنده یاد سحرمیرشکار جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

کد مطلب 5657217

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      1 0
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      روحش شاد
    • سارا IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      1 0
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      احسنت به پدرومادرش خداوند بهشون صبربدهت روحش باروح حضرت فاطمه مشهورباد روحش شاد

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