مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز شنبه بیست و ششم آذرماه براساس داده‌های دریافتی ۹ ایستگاه شهرداری در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

جمشید لقایی با اشاره به اینکه شاخص هوا در ایستگاه میرزا طاهر با عدد ۹۳ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۱۲۸ بلوار کاوه با ۱۱۵، کردآباد با ۱۱۳، محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۰۵، رهنان با ۱۱۰، میدان باهنر با ۱۰۹، میدان فیض با ۱۰۶ و فرشادی با ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی اضافه کرد: گروه‌های آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان باید تردد غیر ضرور و فعالیت سنگین و طولانی در فضای باز اجتناب کرده و سایر شهروندان نیز فعالیت‌های خود را در بیرون از منزل کاهش دهند.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش شهرداری اصفهان، ۲۶ آذر

به گزارش مهر، براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در خیابان استانداری با ۱۶۹ ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه پروین ۱۵۰ و رودکی با ۱۴۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

همچنان ایستگاه‌های احمدآباد، بزرگراه خرازی، جی، باغ غدیر، دانشگاه اصفهان و خواجو قطع و ایستگاه‌های پایش هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله منطقه صنعتی سجزی، مبارکه، شاهین شهر، خمینی‌شهر، زرین‌شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان نیز قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.