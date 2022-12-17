دشمن وحدت و انسجام ما را مورد هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه در مراسم یادواره ۲۷ شهید حوزه مقاومت نینوای بادوله با بیان اینکه شهدا نماد عشق به اسلام هستند اظهار داشت: وصیت نامه آنها سرشار از فداکاری؛ عزت و اعتلای نظام و اسلام است.

وی افزود: وقتی جوانان با شهدا آشنا می‌شوند بذر ایمان در عمق جان جوانان می‌کاریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهدا برای عزت و اقتدار ما رفتند و جان خود را دادند تا یک وجب خاک ما جدا نشود.

وی تصریح کرد: وقتی رسانه‌های دشمن از تجزیه ایران می‌گفتند شهدا رفتند تا ایران بماند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه جوانان ما گول حرف‌های دشمنان نخورند گفت: همه اقوام با انسجام دست به دست هم دادیم تا اتحاد حفظ و نظام مستحکم باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن جنگ ترکیبی شروع کرده افزود: آنها می‌خواهند ایران و اسلام نباشد و اتحاد و انسجام ما را هدف قرار داده و تلاش دارد بین مردم و ولایت شکاف ایجاد کنند.

نیکزاد یادآور شد: آمریکا بدون تصمیم ایران نمی‌تواند کاری در منطقه انجام دهد و راهی جز ترک منطقه نداشت.

وی خاطر نشان کرد: امروز جنگ ترکیبی دشمن از نوع نرم است و آنها اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مدیران باید راه شهدا را ادامه دهند و مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند.